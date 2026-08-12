मुंबई अग्निकांड: विले पार्ले की ऊंची इमारत में भीषण आग, ढाई साल के मासूम समेत दो की मौत
महाराष्ट्र के विलेपार्ले (पश्चिम) में सेंट जेवियर्स स्कूल के पास चर्च रोड पर बप्टिस्टा रोड स्थित शांता भवन बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर मंगलवार रात करीब ...और पढ़ें
HighLights
मृतकों की पहचान अबीर (2.5 वर्ष) और अंकिता (23 वर्ष) के रूप में हुई है
फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया है
एएनआई, मुंबई। महाराष्ट्र के विलेपार्ले (पश्चिम) में सेंट जेवियर्स स्कूल के पास चर्च रोड पर बप्टिस्टा रोड स्थित शांता भवन बिल्डिंग की 11वीं मंजिल पर आज रात करीब 10:02 बजे आग लग गई।
मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार शुरू में किसी के घायल होने की खबर नहीं थी। हालांकि बाद में बीएमसी पीआरओ ऑफिस ने जानकारी दी कि इस हादसे में छह लोग घायल हुए, जिनमें से दो को अस्पताल पहुंचाने पर मृत घोषित कर दिया गया।
मृतकों की पहचान अबीर (2.5 वर्ष) और अंकिता (23 वर्ष) के रूप में हुई है। चार अन्य घायल—पार्थ (32), हिरेन (64), यशस्वी और अभिषेक की हालत स्थिर बताई जा रही है। आग की वजह और आगे की जांच अभी जारी है। फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पा लिया गया।