नशे में धुत युवक ने मुंबई पुलिस को किया फोन, दे डाली नौसेना गोदी पर आतंकी हमले की धमकी
मुंबई में एक व्यक्ति ने नशे की हालत में पुलिस कंट्रोल रूम को फोन करके नौसेना गोदी पर आतंकवादी हमले की झूठी सूचना दी। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और कॉल को फर्जी पाया। कॉलर की पहचान जहांगीर के रूप में हुई है, जो अपने दोस्त के साथ नशे में था। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा काम किया, जिसने सभी को हैरान कर दिया।
दरअसल, एक अधिकारी ने रविवार को बताया कि नशे की हालत में एक व्यक्ति ने कथित तौर पर मुंबई पुलिस नियंत्रण कक्ष को फोन करके महानगर के दक्षिणी हिस्से में स्थित नौसेना गोदी पर संभावित आतंकवादी हमले की चेतावनी दी।
कॉल के बाद एक्शन में आई पुलिस
जैसे ही कॉल पुलिस कंट्रोल रूम में आई, पुलिस हरकत में आ गई। हालांकि, जांच में पाया गया कि यह कॉल फर्जी थी। मामले से जुड़े एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि फोन करने वाले ने दावा किया कि वह आंध्र प्रदेश से है और उसे किसी ने इस बारे में सूचना दी थी। फोन करने वाले की पहचान जहाँगीर के रूप में हुई है, जो शराब के नशे में अपने दोस्त के साथ फोन कर रहा था।
किसी को नहीं किया गया गिरफ्तार
पुलिस अधिकारी का कहना है कि उस प्रकरण में मामला दर्ज कर लिया गया है। आगे की जांच की जा रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी है।
