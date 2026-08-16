मुंबई में फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा, गोवंडी और बांद्रा में बिना लाइसेंस चला रहे थे क्लीनिक

डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने गोवंडी, देवनार और बांद्रा इलाकों में छापेमारी कर कुल 5 ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की है, जो बिना वैध लाइसेंस और मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे थे। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपी तो सिर्फ सातवीं पास निकला।

बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 और 8 ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कुछ हिस्सों में झोलाछाप और फर्जी डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं।

जांच में क्या-क्या बातें आई सामने मामले की जांच करने के दौरान यह सामने आया कि इनमें से कुछ के पास होम्योपैथी की डिग्री तो थी, लेकिन वे नियमों के खिलाफ जाकर एलोपैथिक दवाइयों से मरीजों का इलाज कर रहे थे। वहीं, कुछ के पास किसी भी तरह की मेडिकल योग्यता नहीं थी।

कहां-कहां हुई छापेमारी? मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच के तरफ से शहर की 5 क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 4 क्लीनिक देवनार के जाकिर हुसैन नगर और गोवंडी इलाके में स्थित थे, जबकि एक क्लीनिक बांद्रा पूर्व के नौपाड़ा इलाके में चल रही थी।