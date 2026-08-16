मुंबई में फर्जी डॉक्टरों पर क्राइम ब्रांच ने कसा शिकंजा, गोवंडी और बांद्रा में बिना लाइसेंस चला रहे थे क्लीनिक
मुंबई क्राइम ब्रांच ने गोवंडी, देवनार और बांद्रा में फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने बिना वैध लाइसेंस और डिग्री के मरीजों का इला ...और पढ़ें
HighLights
क्राइम ब्रांच ने मुंबई में 5 फर्जी डॉक्टरों पर कार्रवाई की।
गोवंडी, देवनार, बांद्रा में बिना लाइसेंस चल रहे थे क्लीनिक।
एक आरोपी सातवीं पास, दूसरे के पास फर्जी प्रमाणपत्र।
डिजिटल डेस्क, मुंबई। मुंबई से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जहां लोगों की जान के साथ खिलवाड़ करने वाले फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने गोवंडी, देवनार और बांद्रा इलाकों में छापेमारी कर कुल 5 ऐसे डॉक्टरों पर कार्रवाई की है, जो बिना वैध लाइसेंस और मेडिकल डिग्री के मरीजों का इलाज कर रहे थे। खास बात यह है कि इनमें से एक आरोपी तो सिर्फ सातवीं पास निकला।
बता दें कि मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट 6 और 8 ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) के चिकित्सा अधिकारियों के साथ मिलकर यह संयुक्त कार्रवाई की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर के कुछ हिस्सों में झोलाछाप और फर्जी डॉक्टर नियमों को ताक पर रखकर एलोपैथिक इलाज कर रहे हैं।
जांच में क्या-क्या बातें आई सामने
मामले की जांच करने के दौरान यह सामने आया कि इनमें से कुछ के पास होम्योपैथी की डिग्री तो थी, लेकिन वे नियमों के खिलाफ जाकर एलोपैथिक दवाइयों से मरीजों का इलाज कर रहे थे। वहीं, कुछ के पास किसी भी तरह की मेडिकल योग्यता नहीं थी।
कहां-कहां हुई छापेमारी?
मिली जानकारी के अनुसार क्राइम ब्रांच के तरफ से शहर की 5 क्लीनिकों पर कार्रवाई की गई। इनमें से 4 क्लीनिक देवनार के जाकिर हुसैन नगर और गोवंडी इलाके में स्थित थे, जबकि एक क्लीनिक बांद्रा पूर्व के नौपाड़ा इलाके में चल रही थी।
पुलिस ने छापों के दौरान क्लीनिकों से कुल 119324 रुपये की एलोपैथिक दवाइयां और मेडिकल सामान जब्त किया। इसमें इंजेक्शन, सिरिंज, एंटीबायोटिक गोलियां, बीपी मॉनिटर, स्टेथोस्कोप, शुगर जांच मशीन और नेब्युलाइजर जैसी चीजें शामिल हैं।
फर्जी डॉक्टरों की सूची और की गई कार्रवाई
|क्रम
|आरोपी का नाम और उम्र
|क्लीनिक का नाम और इलाका
|की गई कार्रवाई
|किस बात का आरोपी?
|1
|सगीर अहमद अब्दुल माजिद हाशमी (39)
|डॉ. सगीर क्लीनिक
|गिरफ्तार
|बिना वैध लाइसेंस के प्रैक्टिस
|2
|अखिलेश कुमार देवेंद्र कुमार दुबे (47)
|
गायत्री क्लीनिक
(गोवंडी)
|नोटिस देकर छोड़ा
|बोर्ड पर BHMS दर्ज था, कैमरे पर गलती मानकर माफी मांगी
|3
|मेहमूद आलम मोहम्मद शरीफ शेख (36)
|
आयशा क्लीनिक
(गोवंडी)
|नोटिस देकर छोड़ा
|बोर्ड पर BHMS और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज था, कैमरे पर माफी मांगी
|4
|केशव प्रसाद कुद्दूर पटेल (56)
|पटेल क्लीनिक
|गिरफ्तार
|बिना वैध लाइसेंस के प्रैक्टिस
|5
|मोहम्मद आफताब शौकत खान (56)
|
आफताब खान क्लीनिक
(बांद्रा पूर्व)
|
गिरफ्तार
बांद्रा का 'फर्जी डॉक्टर' सिर्फ 12वीं पास
गौर करने वाली बात यह है कि बांद्रा पूर्व में मोहम्मद आफताब शौकत खान द्वारा चलाए जा रहे क्लीनिक का मामला सबसे गंभीर पाया गया है। जब पुलिस ने इस क्लीनिक पर छापा मारा, उस समय अंदर 4 मरीज इलाज के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे।
पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया कि उसने केवल 12वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की है और उसके पास कोई भी डॉक्टर बनने की डिग्री नहीं है। आरोपी ने पुलिस को कुछ ऐसे मेडिकल प्रमाणपत्र दिखाए, जिन पर महाराष्ट्र काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन और ऑल इंडिया आयुर्वेद विद्यापीठ द्वारा जारी होने का दावा किया गया था। पुलिस को इन सभी प्रमाणपत्रों के फर्जी होने का पूरा संदेह है।