मुंबई एयरपोर्ट पर बड़े फेरबदल की तैयारी, क्या नवी मुंबई शिफ्ट होंगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानें? सरकार-एयरलाइंस की बैठक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नागर विमानन मंत्रालय ने मुंबई हवाई अड्डे से अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के एक हिस्से को नवी मुंबई हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करने के प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मंगलवार को एयरलाइंस और अदाणी एयरपोर्ट्स के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई है।

मुंबई हवाई अड्डे के टर्मिनल 1 (टी1) का नवीनीकरण जनवरी 2027 में शुरू होने वाला है। इसके मद्देनजर एयरलाइंस से 25 अक्टूबर से अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन में एक-तिहाई की कटौती करने या उड़ानों को नवी मुंबई हवाई अड्डे पर स्थानांतरित करने को कहा गया है।