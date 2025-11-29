दिल्ली के बाद जहरीली हुई मुंबई की हवा, 300 के पार पहुंचा AQI; क्या लागू होगा वर्क फ्रॉम होम?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली में हवा प्रदूषण का मुद्दा नया नहीं है। हर साल ठंड की एंट्री के साथ ही राजधानी पर सांसों का संकट भी मंडराने लगता है। मगर, इस बार देश की आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई भी एयर पॉल्यूशन (Mumbai Air Pollution) की चपेट में आ गई है। मुंबई की आबोहवा लगातार खराब हो रही है। आसमान में धुंध छाई है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में तेजी से इजाफा हो रहा है।

मुंबई का औसत AQI 267 दर्ज किया गया है। मगर, कुछ इलाकों में यह 300 के भी पार पहुंच चुका है। ऐसे में बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने मुंबई में रहने वाले लोगों के लिए चेतावनी जारी की है। वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी सरकार को आगाह किया है।

मुंबई में कहां-कितना AQI? क्षेत्र AQI मझगांव 305 चाकला-अंधेरी ईस्ट 263 नेवी नगर-कोलाबा 271 मालाड 223 ठाणे 188 नवी मुंबई 186 मीरा-भायंदर 192 मुंबई में छाई धुंध। फोटो - पीटीआई BMC ने जारी किया आदेश मुंबई में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए BMC ने 30 नवंबर तक पूरे शहर में 'रोड क्लीननेस एंड डस्ट कंट्रोल कैंपेन' चलाने की घोषणा की है। इस अभियान के तहत सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। इसके साथ ही BMC ने मुंबई की 50 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम रोक दिया है। साथ ही BMC ने शहर में ग्रैप-4 लागू करने की चेतावनी दी है।