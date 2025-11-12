Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जारी हुआ मध्य प्रदेश सिविल जज का परिणाम, इंदौर की भामिनि राठी ने किया टॉप, देखें टॉपर्स की लिस्ट

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 10:20 PM (IST)

    हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियरडिवीजन, एंट्रीलेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें इंदौर निवासी अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनीराठी ने लिखित व साक्षात्कार के कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक 29101 अंक हासिल कर टॉप किया है। 

    prefferd source google
    Hero Image

    सिविल जज का रिजल्ट जारी, इंदौर की भामिनि राठी ने किया टॉप (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, जबलपुर। हाई कोर्ट के परीक्षा विभाग ने बुधवार को सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इसमें इंदौर निवासी अनारक्षित श्रेणी की अभ्यर्थी भामिनी राठी ने लिखित व साक्षात्कार के कुल 450 अंकों में से सर्वाधिक 29101 अंक हासिल कर टॉप किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमश: हरप्रीत कौर परिहार व रिया मान्धान्या ने सफलता हासिल की है। बाजी मारने वाले अभ्यर्थियों में युवकों के मुकाबले युवतियों की संख्या अधिक है।

    रजिस्ट्रार एग्जाम संगीता यादव ने बताया कि सिविल जज, जूनियर डिवीजन, एंट्री लेवल एग्जाम-2022 अंतर्गत अनारक्षित श्रेणी, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियां निकाली गई थीं। इस बार अनारक्षित श्रेणी से 32, 14, जबकि एसी श्रेणी से एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है।