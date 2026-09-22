मध्य प्रदेश:पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा की आईपीएस नरेंद्र रावत पर अशोभनीय टिप्पणी, एसोसिएशन ने जताई आपत्ति

डिजिटल डेस्क, भोपाल। इंदौर में 19 सितंबर को आयोजित लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में भीड़ नियंत्रण को लेकर इंदौर के पुलिस उपायुक्त नरेंद्र रावत पर पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने अशोभनीय टिप्पणी पर आईपीएस एसोसिएशन ने आपत्ति दर्ज कराई है।

एसोसिएशन ने वक्तव्य जारी कर इस कृत्य की भर्त्सना करते हुए जनप्रतिनिधियों से लोक सेवकों के प्रति मर्यादित एवं संयमित आचरण बनाए रखने की अपेक्षा की। उल्लेखनीय है कि वर्मा ने मीडिया से चर्चा में कहा था कि पुलिस अधिकारी सिंघम बनकर राहुल गांधी की टीम से झगड़ रहा था। कह रहा था कि मंच पर इतने लोग कैसे आ गए। कार्यक्रम उसका नहीं राहुल गांधी का था। ऐसे कई सिंघम आए और चले गए।