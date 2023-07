तेलंगाना में मां ने ममता का गला घोंटा, प्रेमी के लिए बेटी की कर दी हत्या; पुलिस ने शुरू की जांच

इस मामले में कुशाईगुड़ा पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है जिसने अपने (मां) अवैध संबंध के चलते अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के पिता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि उनके (आरोपी महिला) वैवाहिक जीवन में विवाद पैदा होने के बाद वे (पति-पत्नी) अलग-अलग रहने लगे।

मां ने प्रेमी के लिए बेटी की कर दी हत्या।

मेडचल मलकाजगिरी (तेलंगाना), एएनआई। तेलंगाना के मेडचल मलकाजगिरी जिले में एक मां ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि बेटी की उसकी मां के अवैध संबंध के बारे में पता चल गया था। आरोपी महिला (मां) किसी पुरुष के साथ अवैध संबंध में थी, जिसके कारण अपनी की हत्या कर दी। पति ने दर्ज कराई शिकायत इस मामले में कुशाईगुड़ा पुलिस ने आरोपी मां को गिरफ्तार किया है, जिसने अपने (मां) अवैध संबंध के चलते अपनी बेटी की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मां और उसके प्रेमी को हिरासत में ले लिया है। पीड़िता के पिता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने बताया कि उनके (आरोपी महिला) वैवाहिक जीवन में विवाद पैदा होने के बाद, वे (पति-पत्नी) अलग-अलग रहने लगे। आरोपी राजबोयना कल्याणी अपनी बेटी के साथ अपनी मां के आवास पर रह रही थी। क्या है पूरा मामला? इसके बाद, राजबोयना कल्याणी जब अपने पैतृक गांव गईं, तो वह इंदला नवीन कुमार के संपर्क में आईं। बाद में उन्होंने अपने मोबाइल नंबर एक्सचेंज किए और बातचीत करने लगे। पिछले तीन महीनों से, इंदला नवीन कुमार कुशाईगुडा स्थित अपने आवास पर राजाबोयना कल्याणी से मिल रहे थे और वे यौन गतिविधियों में शामिल थे। बाद में राजबोयना कल्याणी ने इंदला नवीन कुमार से उससे शादी करने का अनुरोध किया, लेकिन उसने इनकार कर दिया, क्योंकि उसकी एक बेटी थी। इसके बाद आरोपी कल्याणी ने अपनी बेटी को मारने का फैसला किया।

Edited By: Devshanker Chovdhary