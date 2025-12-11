Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चीन से आया भारत में छाया, आखिर क्या है गूगल सर्च पर 2025 में टॉप ट्रेंड में रहे 5201314 का मतलब

    By Shubham Tiwari Edited By: Shubham Tiwari
    Updated: Thu, 11 Dec 2025 09:49 AM (IST)

    सोशल मीडिया पर आजकल नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। इस साल 7 अंकों का नंबर 5201314 भी खूब ट्रेंड हुआ। नई जनरेशन प्यार के इजहार के लिए अंकों का इस्तेमाल कर रही ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    गूगल सर्च पर छाया 5201314

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सोशल मीडिया के इस आधुनिक दौर में हर दिन नए-नए शब्द और ट्रेंड सामने आ रहे हैं। लेटेस्ट ट्रेंड में लोग खूब दिलचस्पियां ले रहे हैं। साल 2025 में अब गिने-चुने दिन बचे हैं। इस बीच गूगल ने ‘Year in Search’ लिस्ट जारी किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इस बार लोगों ने ‘Stampede’ और ‘Mayday’ जैसे शब्द सबसे ज्यादा सर्च किए गए हैं। वहीं, इसके अलावा इस साल के ट्रेंड में सबसे अधिक 7 अंकों का नंबर - 5201314 भी शामिल रहा। जिसको रिलेशनशिप ट्रेंड्स की ज्यादा जानकारी नहीं है, उनके लिए यह किसी रहस्य से कम नहीं लगता। ऐसे में चलिए जानते हैं कि इन सात अंकों के नंबर का सीक्रेट कोड क्या है।

    दरअसल, नई जनरेशन ने पहले शॉर्ट लिखने के चक्कर में शब्दों या वाक्यों को शॉर्ट किया, अब अंकों को भी प्यार के भाषा में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस साल गूगल पर भारतीयों ने 5201314 को खूब सर्च किया है। इस कोड ने पूरी जनरेशन को हैरान कर दिया है। क्योंकि, यह कोई लॉटरी का नंबर नहीं है, कोई कोडवर्ड भी नहीं है, बल्कि आज की जनरेशन का सबसे प्यारा 'आई लव यू फॉरएवर' है।

    क्यों हो रहा सर्च?

    5201314 एक चीनी इंटरनेट स्लैंग है। यह स्लैंग पहले चीन तक सीमित था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से यह अब पूरी दुनिया में फैल चुका है। चाइनीज और कोरियाई ड्रामा, K-pop, और इंस्टा-रील्स ने इसे और अधिक पॉपुलर बनाया। यही वजह है कि भारतीय भी इस कोड का इस्तेमाल प्यार के इजहार के लिए जमकर कर रहे हैं। इस समय यह कोड पूरे भारत में छाया हुआ है।

    5201314 का मतलब क्या है?


    520 का मतलब- चाइनीज में 'वू याओ वू' की तरह बोला जाता है, जो 'वो आई नी' यानि I Love You जैसा सुनाई देता है। वहीं, 1314 का मतलब- 'यी शान यी शी' की तरह बोला जाता है, मतलब 'पूरी जिंदगी भर'। इस पूरे कोड का मतलब- 'मैं तुमसे हमेशा-हमेशा प्यार करूंगा/करूंगी' होगा।

    यह भी पढ़ें- Most Searched Topics on Google: भारत में इस साल इन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा सर्च किया गया, जानें- टॉप 10 सूची