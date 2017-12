भाजपा संसदीय दल की बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णा राज की तबियत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती

संसदीय बैठक के दौरान कृषि राज्‍य मंत्री कृष्‍णा राज अचानक बीमार हो गयी। तुरंत इलाज के लिए उन्‍हें राममनोहर लोहिया अस्‍पताल ले जाया गया है।

नई दिल्‍ली (एएनआई)। संसद भवन के लाइब्रेरी बिल्‍डिंग में जारी पार्टी की संसदीय बैठक के दौरान कृषि राज्‍य मंत्री कृष्‍णा राज की तबियत अचानक बिगड़ गई। इसके तुरंत बाद इलाज के लिए उन्‍हें राममनोहर लोहिया अस्‍पताल ले जाया गया है। कृष्णा राज शाहजहांपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं।

Delhi: MoS Agriculture Krishna Raj fell ill during BJP parliamentary party meeting at Parliament's Library Building, rushed to RML hospital for treatment. pic.twitter.com/lnINcuJNJw