तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठे देशभर के स्मारक, जम्मू से मुंबई तक बिखरे राष्ट्रभक्ति के रंग; देखिए तस्वीरें

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर पूरे भारत में ऐतिहासिक स्मारक, सरकारी भवन और प्रमुख स्थल तिरंगे की रोशनी से जगमगा उठे। इंडिया गेट से लेकर ताज महल तक राष्ट्रभक्ति के रंग बिखरे नजर आए।

इंडिया गेट और हुमायूं का मकबरा राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट तिरंगे की रोशनी से नहाया हुआ है। बड़ी संख्या में पर्यटक वहां टहलते नजर आए। हुमायूं के मकबरे को भी भारतीय तिरंगे के जीवंत रंगों से सजाया गया। यह भव्य ऐतिहासिक स्मारक राष्ट्रीय पर्व के मौके पर राष्ट्र गौरव और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक बनकर खड़ा था।

मुंबई और जम्मू-कश्मीर मुंबई में ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और बीएमसी मुख्यालय को तिरंगे की रोशनी से सजाया गया। वाहन इन भव्य भवनों के सामने से गुजरते नजर आए। जम्मू-कश्मीर में सलाल बांध को भी तिरंगे के रंगों से रोशन किया गया।

पुरी की सैंड आर्ट और अटारी बॉर्डर ओडिशा के पुरी बीच पर प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने 80वें स्वतंत्रता दिवस की थीम पर आधारित मनमोहक सैंड आर्ट बनाई। इसमें राष्ट्रीय पर्व की भव्यता और तिरंगे की शान को खूबसूरती से उकेरा गया।

अमृतसर के अटारी-वाघा बॉर्डर पर बीएसएफ जवानों ने बीटिंग रिट्रीट समारोह के दौरान जोश भरी प्रस्तुति दी। बड़ी संख्या में देशवासी और पर्यटक मौजूद रहे। जमकर भारत माता की जय के नारे लगे। भोपाल, लखनऊ और प्रयागराज भोपाल में ऐतिहासिक इंदिरा गांधी विधानसभा भवन तिरंगे की खूबसूरत रोशनी से जगमगा उठा। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा को भी तिरंगे के रंगों से सजाया गया। प्रयागराज में इलाहाबाद हाईकोर्ट भारतीय तिरंगे के रंगों से नहाया हुआ था।