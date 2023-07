Monsoon Rain LIVE Updates: भूस्खलन के बाद बदरीनाथ हाईवे फिर बंद, दिल्ली-यूपी से लेकर बिहार तक मौसम विभाग का अलर्ट

बदरीनाथ हाईवे शनिवार तड़के मलबा आने से दोबारा बंद हो गया। हाईवे खोलने का काम शुरू हो गया है। यात्री अपने वाहनों में हाईवे खुलने का इंतजार कर रहे हैं।

#WATCH | Uttarakhand: Badrinath NH-7 was blocked again at Chhinka Village due to a landslide. NHIDCL has started the work of opening the road. Several pilgrims waiting for the road to open on both sides of the route. pic.twitter.com/U6bcDmRtV6