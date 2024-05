24 घंटे में केरल पहुंच रहा मानसून, झुलसाती गर्मी के बीच IMD ने दी अच्छी खबर; जानें आपके राज्य में कब मिलेगी राहत

आईएमडी ने जानकारी दी कि 30 मई को दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब सहित राजस्थान सहित बारिश हो सकती है। वहीं, आईएमडी के अनुसार, वरिष्ठ वैज्ञानिक नरेश कुमार ने कहा, मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां हैं। हमारा अनुमान है कि आने वाले 24 घंटे में मानसून केरल में आ सकता है।

The conditions continue to become favourable for Monsoon onset over Kerala during next 24 hours and advance of monsoon over some parts of Northeastern States during the same period. pic.twitter.com/jDnH19EZ3r— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 29, 2024