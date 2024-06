Monsoon Update: दिल्लीवालों... आ गया मानसून, यूपी-बिहार के लिए भी गुड न्यूज; दूसरे राज्यों को लेकर IMD ने की ये घोषणा

IMD ने कहा कि दक्षिण-पश्चिम मानसून पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान के शेष हिस्सों, हरियाणा के कुछ हिस्सों, पूरी दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार के शेष हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ गया है।

Southwest Monsoon further advanced into some more parts of West Rajasthan, remaining parts of East Rajasthan, some parts of Haryana, entire Delhi, some more parts of West Uttar Pradesh; remaining parts of Madhya Pradesh, Chhattisgarh, West Bengal, Jharkhand, Bihar and some more… pic.twitter.com/6tIh7XOck8— ANI (@ANI) June 28, 2024