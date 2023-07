Monsoon Update: दिल्लीवालों का 'मौसम' बन गया, सुबह से हो रही झमाझम बारिश; इन राज्यों में 5 दिनों का अलर्ट जारी

Monsoon Update मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले 6 दिन यही हाल रहने वाला है और दो दिन तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 11 और 12 जुलाई में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश के चलते तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। आईएमडी ने अगले दो दिनों तक यूुपी-बिहार में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।

Monsoon Update मौसम का ताजा अपडेट आया।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। दिल्ली-एनसीआर में आज बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। एनसीआर में दिन में अधेरा छाया है और झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग की माने तो राजधानी में अगले 6 दिन यही हाल रहने वाला है और दो दिन तेज बारिश हो सकती है। दिल्ली में 12 जुलाई तक झमाझम बारिश मौसम विभाग की माने तो 10 जुलाई तक दिल्ली में गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं, 11 और 12 जुलाई में तेज बारिश का अनुमान जताया गया है। बारिश के चलते तापमान में भी बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। बिहार में दो दिनों तक जमकर बारिश मानसून के आने से बिहार में भारी बारिश हो रही है। कई जिलों में तो बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति हो गई है। उधर, आईएमडी ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगले 24 घंटों में नौ जिले सीतामढ़ी, शिवहर, दरभंगा, जमुई, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज व बांका में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं, पटना सहित दूसरे जिलों में अगले 5 दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। UP में भी तेज बारिश का अलर्ट यूपी में भी आज और अगले 4 दिनों तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज भी कई जिलों में बारिश हो रही है, जिससे मौसम सुहाना हो गया है। MP और छत्तीसगढ़ में भी चेतावनी मानसून ने मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। मौसम विभाग ने इस बीच दोनों राज्यों के लिए अगले 3 दिनों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गोवा में आईएमडी का 'रेड' अलर्ट आईएमडी ने गोवा के लिए 'रेड' अलर्ट जारी किया है, जिसमें गुरुवार को तटीय राज्य के दोनों जिलों के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की भविष्यवाणी की गई है। मौसम विभाग ने निचले इलाकों में घरों में पानी भरने, कमजोर पेड़ों और इमारतों के गिरने, आवश्यक सेवाओं में स्थानीय और अल्पकालिक व्यवधान और तेज बारिश के दौरान कम दृश्यता की भविष्यवाणी की है।

