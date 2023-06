Monsoon Updates: मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक, आने वाले दिनों में देशभर के इन क्षेत्रों में होगी झमाझम बारिश

नई दिल्ली, एएनआइ। Monsoon IMD Updates। देश के कई राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है। मानसून के आगमन से ही लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है वहीं, कई राज्यों में झमाझम बारिश हो रही है।

गुरुवार को भारतीय मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉ नरेश कुमार ने जानकारी दी कि देशभर में मानसून काफी सक्रिय हो चुका है। अगले दो दिनों में मध्यप्रदेश में भारी बारिश होने की आशंका है। राज्य में 12 सेंटीमीटर ज्यादा बारिश की आशंका है।

वहीं, उन्होंने गुजरात के मौसम को लेकर भी जानकारी दी। उन्होंने आगे कहा,"दक्षिण गुजरात और गोवा में आज (29 जून) झमाझम बारिश होने की अनुमान है। वहीं, अगले पांच दिनों में देश के पूर्वी क्षेत्र और पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश होने की उम्मीद है।

