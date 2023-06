LIVE Monsoon Update Today: भारी बारिश से दरक रहे पहाड़, मैदानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात

मानसून की हल्की बारिश के बाद पटना के बोरिंग रोड़ स्थित बसावन पार्क के पास जलजमाव हुआ है। स्थानीय लोगों और सड़क से गुजर रहे लोगों को जलजमाव की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।

