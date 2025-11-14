दीन दयाल उपाध्याय का जीवन दर्शन पूरे उनके पूरे जीवन की तपस्या : मोहन भागवत

जागरण संवाददाता, जयपुर : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सर संघचालक डॉ. मोहन राव भागवत इन दिनों जयपुर में है। संघ प्रमुख ने शुक्रवार को जयपुर के धानक्या गांव में पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पर पहुंचकर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और स्वयंसेवकों के साथ संवाद किया।

उन्होंने यहां दीनदयाल उपाध्याय स्मृति समारोह समिति की पिछले छह वर्षों की गतिविधियों पर लगी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इस मौके पर भागवत ने कहा, उपाध्याय का जो जीवन दर्शन है, उसके पीछे उनके पूरे जीवन की तपस्या है। यह केवल चिंतन नहीं है। जीवन के अनुरूप की गहराई में जो मनन हुआ है उसका परिणाम है। यह दर्शन नया नहीं है। अपना सनातन दर्शन ही है। उपाध्याय ने इस दर्शन को देशकाल और परिस्थिति के अनुरूप प्रस्तुत किया है।