Modi Surname Remark: 'आप पर तो अभी 10 अपराधिक केस लंबित हैं', राहुल को झटका देते हुए गुजरात HC की तल्ख टिप्पणी

सूरत, एजेंसी। Modi Surname Remark गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat HC) ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम को लेकर मानहानि मामले में बड़ा झटका दिया है। कांग्रेस नेता ने सूरत की जिला अदालत से मिली दो साल की सजा पर रोक के लिए याचिका लगाई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दी। '10 अपराधिक मामले पहले ही लंबित' याचिका को खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक ने कहा कि गांधी पहले से ही भारत भर में 10 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता को दोषी ठहराने के लिए निचली अदालत का आदेश उचित और कानूनी था, इसलिए उसमें कुछ बदलने लायक नहीं है। हाई कोर्ट ने कहा कि सजा पर रोक लगाने का कोई उचित आधार नहीं है। बता दें कि दोषसिद्धि पर रोक से राहुल की संसद सदस्य के रूप में बहाली का मार्ग प्रशस्त हो जाता। गुजरात विधायक ने किया था केस गौरतलब है कि सूरत में एक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को भाजपा गुजरात विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर 2019 मामले में गांधी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 और 500 (आपराधिक मानहानि) के तहत दोषी ठहराते हुए दो साल जेल की सजा सुनाई थी। राहुल ने मोदी सरनेम पर की थी ये टिप्पणी विधायक ने गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था कि "सभी चोरों का उपनाम मोदी कैसे है? राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार में एक चुनावी रैली के दौरान की सभी मोदी चोर कहा था।

Edited By: Mahen Khanna