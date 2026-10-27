हैदराबाद हाउस में PM मोदी से मिले लिकटेंस्टाइन के प्रिंस एलोइस, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में लिकटेंस्टीन के प्रिंस एलियोस और प्रिंसेस सोफी की मेजबानी की और उनके साथ उच्च-स्तरीय चर्चा की।

इसके बाद, भारत और लिकटेंस्टीन ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने भारत-लिकटेंस्टीन संबंधों की व्यापक समीक्षा की, जिसमें प्रमुख विकास क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया गया।

विदेश मंत्रालय ने बताया कि इन चर्चाओं में व्यापार और निवेश, नवाचार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कौशल विकास और लोगों के बीच आपसी संबंधों को और गहरा करने के तरीकों पर विचार किया गया। इस बातचीत का एक मुख्य केंद्र बहुपक्षीय सहयोग और वैश्विक शासन ढांचे पर था।