NITI Aayog: केंद्र ने नीति आयोग का किया पुनर्गठन, शिवराज सिंह और जेपी नड्डा के साथ एचडी कुमारस्वामी को मिली जगह

पीटीआई, जागरण। केंद्र सरकार ने मंगलवार को नीति आयोग का पुनर्गठन किया है। लोकसभा चुनावों के बाद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार राजग सरकार के गठन के बाद नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है।

कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी नीति आयोग के नए पदेन सदस्य बने हैं। प्रधानमंत्री आयोग के अध्यक्ष बने रहेंगे, उपाध्यक्ष और अन्य पूर्णकालिक सदस्यों के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

