मोदी सरकार का GenZ प्लान तैयार, सभी केंद्रीय मंत्रियों को दिया नया टास्क

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने GenZ का दिल जीतने के लिए नया प्लान तैयार किया है। मोदी सरकार एक ऐसे देशव्यापी प्रोग्राम की तैयारी कर रही है, जिससे सरकार और युवाओं के बीच सीधा कनेक्ट किया जा सके।

मोदी सरकार के GenZ प्लान के तहत सभी केंद्रीय मंत्रियों को नई जिम्मेदारी दी गई है। इसके तहत केंद्रीय मंत्री हर दिन एक यूनिवर्सिटी का दौरा करेंगे ताकि वे सीधे छात्रों से बातचीत कर सकें और उनकी चिंताओं को समझ सकें।

केंद्र सरकार का GenZ प्लान समाचार एजेंसी पीटीआई को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, 'वन डे, वन यूनिवर्सिटी' (एक दिन, एक यूनिवर्सिटी) नाम की इस प्रस्तावित पहल का मकसद युवाओं के साथ सरकार के जुड़ाव को मजबूत करना है।

यूनिवर्सिटी में केंद्रीय मंत्रियों के दौरों के दौरान, छात्रों के साथ बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही देश को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर उनकी राय ली जाएगी और छात्रों व युवाओं के लिए बनी सरकारी योजनाओं के बारे में भी चर्चा की जाएगी।