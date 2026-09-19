1000 साल का हुआ गुजरात का ऐतिहासिक 'मोढेरा सूर्य मंदिर', सरकार ने जारी किया 100 रुपए का नया सिक्का!

एएनआई, नई दिल्ली। गुजरात के प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर के एक हजार वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वित्त मंत्रालय ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है। सरकार ने स्मारक सिक्का जारी करने की अधिसूचना शुक्रवार को जारी की।

इस सिक्के के सामने वाले हिस्से के बीच में अशोक स्तंभ होगा, जिसके नीचे 'सत्यमेव जयते' लिखा होगा। इसके बाईं ओर देवनागरी लिपि में 'भारत' और दाईं ओर अंग्रेजी में 'इंडिया' लिखा होगा। नीचे अंतरराष्ट्रीय अंकों में इसका मूल्य '100' और रुपये का प्रतीक अंकित होगा।