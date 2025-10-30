Language
    मॉडल यूथ ग्राम सभा की तरह शुरू हो सकती है Model Youth Ward Sabha, शहरी कार्य मंत्रालय को प्रस्ताव भेजेगा पंचायतीराज मंत्रालय

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 08:00 PM (IST)

    पंचायतीराज मंत्रालय, शहरी कार्य मंत्रालय को मॉडल यूथ वार्ड सभा का प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। यह पहल मॉडल यूथ ग्राम सभा के समान होगी। इसका उद्देश्य शहरी युवाओं को सशक्त बनाकर स्थानीय शासन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। यूथ वार्ड सभा युवाओं को अपनी समस्याओं और विचारों को व्यक्त करने का मंच देगी, जिससे शहरी विकास में उनकी भूमिका बढ़ेगी।

    मॉडल यूथ ग्राम सभा। (X- @spsinghbaghelpr)


    जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को लोकतंत्र के प्रति संवेदनशील करते हुए अधिकारों-कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने के लिए पंचायतीराज मंत्रालय ने स्कूली शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ मॉडल यूथ ग्राम सभा की जो रूपरेखा बनाई थी, उसे गुरुवार को अधिकृत तौर पर लॉन्च कर दिया गया।

    देशभर के एक हजार जवाहर नवोदय विद्यालयों और एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के कक्षा नौ से 12 तक के छात्रों की क्षेत्र, राज्य व राष्ट्र स्तरीय प्रतियोगिता से इसकी शुरुआत होगी। इसे विस्तार देने के लिए अब शहरी क्षेत्र में मॉडल यूथ वार्ड सभा का प्रस्ताव शहरी कार्य मंत्रालय को भेजने का निर्णय हुआ है।

    मॉडल यूथ ग्राम सभा त्रिस्तरीय प्रतियोगिता की लॉन्चिंग

    डॉ. आंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मॉडल यूथ ग्राम सभा नामक त्रिस्तरीय प्रतियोगिता और उसके ट्रेनिंग मॉड्यूल की लॉन्चिंग की गई। इसमें पंचायतीराज राज्य मंत्री प्रो. एसपी सिंह बघेल ने अपने राजनीति में आने के अनुभव साझा करने के साथ ही पंचायतीराज सचिव विवेक भारद्वाज को सुझाव दिया कि शहरी कार्य मंत्रालय को सुझाव के साथ प्रस्ताव भेजें कि वह भी शहरी क्षेत्र के युवाओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक करने के लिए मॉडल यूथ वार्ड सभा का आयोजन शुरू कर सकते हैं।

    मां से सीखा लोकतंत्र के प्रति जिम्मेदारी का भाव- दुर्गादास उईके

    वहीं, जनजातीय कार्य राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने भी अपने अनुभव साझा किए कि कैसे उन्होंने प्रधान चुनी गईं अपनी मां से लोकतंत्र, गांव और समाज के प्रति जिम्मेदारी के भाव को आत्मसात किया।

