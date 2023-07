Mob Lynching: मेघालय में मॉब लिंचिंग, मवेशी चोरी के संदेह में शख्स की पीट-पीट कर हत्या

Mob Lynching मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में मवेशी चोरी करने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक असम का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार यह घटना सोमवार रात सेल्सेला के बाकलाग्रे गांव में हुई। जब लोगों ने व्यक्ति को पीटकर मार डाला।

मवेशी चोरी के संदेह में शख्स की पीट-पीट कर हत्या।

Your browser does not support the audio element.

शिलांग, पीटीआई। मेघालय के पश्चिमी गारो हिल्स जिले में मवेशी चोरी करने के संदेह में एक व्यक्ति की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक असम का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। जानकारी के अनुसार, यह घटना सोमवार रात सेल्सेला के बाकलाग्रे गांव में हुई। जब लोगों ने व्यक्ति को पीटकर मार डाला। लोगों ने पीट-पीट कर की हत्या जिला पुलिस अधीक्षक विवेकानंद सिंह ने बताया कि पीड़ित की पहचान पुरंदियारा गांव के अयनल हक के रूप में हुई है। उन्होंने कहा कि अयनल हक को बाकलाग्रे में ग्रामीणों ने उस समय बुरी तरह पीटा, जब वह दो गायों के साथ भागने की कोशिश कर रहा था। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि अयनल हक मॉब लिंचिंग का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि हक को लोगों ने पकड़ लिया और पीट-पीटकर मार डाला। मृतक के खिलाफ पहले से मामले थे दर्ज विवेकानंद सिंह ने कहा कि जब पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तब उसने दम तोड़ दिया था। मालूम हो कि अयनल हक के खिलाफ तुरा पुलिस स्टेशन में कई मामले दर्ज थे और हक को पिछले दिनों गिरफ्तार भी किया गया था।

Edited By: Devshanker Chovdhary