हिंदी पर फिर तकरार, एमके स्टालिन ने पीएम मोदी को लिखा पत्र; कहा- भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं

स्टालिन ने इस संबंध में एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, 'मैं चेन्नई दूरदर्शन के स्वर्ण जयंती समारोह के साथ हिंदी माह समापन समारोह मनाए जाने की कड़ी निंदा करता हूं। माननीय @PMOIndia, भारत का संविधान किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं देता है। बहुभाषी राष्ट्र में गैर-हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी माह मनाना अन्य भाषाओं को नीचा दिखाने के प्रयास के रूप में देखा जाता है। इसलिए, मेरा सुझाव है कि गैर-हिंदी भाषी राज्यों में इस तरह के हिंदी-उन्मुख आयोजनों को टाला जा सकता है और इसके बजाय संबंधित राज्यों में स्थानीय भाषा माह मनाने को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।'

I strongly condemn the celebration of Hindi Month valedictory function along with the Golden Jubilee celebrations of Chennai Doordarshan.



Hon’ble @PMOIndia,



The Constitution of India does not grant national language status to any language. In a multilingual nation, celebrating…