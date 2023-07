घरों में पानी का सदुपयोग बढ़ाने की दिशा में बढ़े कदम, जलशक्ति मंत्रालय ने किया समझौता; होगी ऑडिटिंग

ब्यूरो आफ वाटर यूज एफिशिएंसी (बीडब्ल्यूयूई) राष्ट्रीय जल मिशन और इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के बीच एक समझौता हुआ है जो उपयोग करने लायक जल के मामले में देश की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। समझौते के तहत पानी के सदुपयोग को लेकर जन जागरुकता बढ़ाने के अतिरिक्त कम पानी इस्तेमाल करने वाली सेनेटरी फिटिंग को अधिक चलन में लाने के लिए प्लंबिंग एसोसिएशन सहयोग देगा।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। जल उपयोग की दक्षता में 20 प्रतिशत की वृद्धि के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए जलशक्ति मंत्रालय ने घरों में पानी के सदुपयोग को बढ़ाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके तहत घरेलू इस्तेमाल में पानी के उपयोग की दक्षता को 50 से 60 प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है। घरों में पानी का सदुपयोग बढ़ाने की दिशा में बढ़े कदम इसका आशय यह है कि उपयोग की दक्षता बढ़ने से प्रति व्यक्ति प्रति दिन इस्तेमाल के लिए पानी की जरूरत को 135 लीटर से घटाकर 60 लीटर तक लाने की कोशिश होगी। जल उपयोग की दक्षता 20 प्रतिशत बढ़ाना राष्ट्रीय जल मिशन का चौथा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए सिंचाई और उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले पानी के सदुपयोग को बढ़ाने के साथ बड़ी चुनौती शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में पानी का बेहतर प्रयोग सुनिश्चित करना है। क्या है समझौता? इसके लिए काम कर रहे ब्यूरो आफ वाटर यूज एफिशिएंसी (बीडब्ल्यूयूई), राष्ट्रीय जल मिशन और इंडियन प्लंबिंग एसोसिएशन के बीच एक समझौता हुआ है, जो उपयोग करने लायक जल के मामले में देश की क्षमता बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। समझौते के तहत पानी के सदुपयोग को लेकर जन जागरुकता बढ़ाने के अतिरिक्त कम पानी इस्तेमाल करने वाली सेनेटरी फिटिंग को अधिक चलन में लाने के लिए प्लंबिंग एसोसिएशन सहयोग देगा। अपशिष्ट जल के शोधन के उपाय किए जाएंगे और आवासीय इलाकों में वर्षा जल संचयन को बढ़ावा दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय की अतिरिक्त सचिव और राष्ट्रीय जल मिशन की निदेशक अर्चना यादव के अनुसार, यह समझौता जल दक्षता बढ़ाने की दिशा में अहम पहल है, क्योंकि प्लंबिंग एसोसिएशन ने कम पानी की खपत वाली फिटिंग को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के साथ हाथ मिलाया है। घरों में पानी की ऑडिटिंग की भी होगी कोशिश एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरमीत अरोड़ा ने परिसरों में वाटर ऑडिट पर भी जोर दिया है। इनमें रिहायशी भवन और होटल शामिल हैं। दरअसल घरेलू इस्तेमाल वाले पानी की आडि¨टग का मुद्दा बीडब्ल्यूयूई के तहत गठित एक समिति की बैठकों में भी उठ चुका है। समिति के सदस्यों ने प्रत्येक घर में पानी के मीटर की अनिवार्यता पर जोर दिया है।

