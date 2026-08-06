भारत में साइबर फ्रॉड के सबसे ज्यादा शिकार महिलाएं और बुजुर्ग, NCRP में 7500 करोड़ के मामले दर्ज

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। भारत में साइबर फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को साइबर ठगी करने वाले लोगों से सावधान रहने की सलाह दी जाती है, लेकिन फिर भी आंकड़े ये बता रहे हैं कि इस तरह के मामले ज्यादातर महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के साथ हो रहे हैं।

गृह मंत्रालय (MHA) ने बुधवार, 5 अगस्त को राज्यसभा में बताया कि 2025 में कुल 1,03,488 वरिष्ठ नागरिकों और 4,63,114 महिलाओं ने 7,769.63 करोड़ रुपये के वित्तीय साइबर धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराईं। महिलाओं और बुजुर्गों के साथ हो रहा फ्रॉड केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने संसद के उच्च सदन में एक सांसद के सवाल का लिखित जवाब देते हुए नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) से मिली जानकारी दी।

राज्य मंत्री ने NCRP पर उपलब्ध डेटा को साझा करते हुए बताया कि 2025 के दौरान कुल 1,03,488 वरिष्ठ नागरिकों ने 4,005.12 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराईं, जबकि 4,63,114 महिलाओं ने 3,764.51 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायतें दर्ज कराईं।

1,03,488 वरिष्ठ नागरिकों के साथ 4,005.12 करोड़ रुपये का फ्रॉड

4,63,114 महिलाओं के साथ 3,764.51 करोड़ रुपये का फ्रॉड अपराध रोकने के लिए क्या किया गया? सरकार से पूछा गया कि क्या NCRP ने साइबर धोखाधड़ी के शिकार वरिष्ठ नागरिकों और महिलाओं के अनुपात और इन वर्गों को हुए नुकसान की मात्रा का आकलन किया है।

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इस सवाल के जवाब में राज्य मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के तहत पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था राज्य के विषय हैं। साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन के लिए मुख्य रूप से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश (UTs) जिम्मेदार हैं।