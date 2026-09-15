रक्षा मंत्रालय को हिंदी दिवस पर राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया

एएनआई, नई दिल्ली। हिंदी दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय को राजभाषा हिंदी के उत्कृष्ट क्रियान्वयन के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025-26 से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर देशभर के नेताओं ने हिंदी के महत्व को उजागर किया, जो भारत की सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने और भारतीय भाषाओं के उपयोग को प्रोत्साहित करने में सहायक है।

रक्षा मंत्रालय ने 300 से अधिक कर्मचारियों वाले मंत्रालयों और विभागों की श्रेणी में पहला स्थान प्राप्त किया। यह पुरस्कार रक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव मनीष त्रिपाठी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नवी मुंबई में आयोजित छठे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान प्रदान किया गया।

इस सम्मेलन में लगभग 7,000 हिंदी प्रेमी शामिल हुए, जिनमें विभिन्न मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और टाउन आफिसियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के अधिकारी शामिल थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोगों से कई भाषाएं सीखने की अपील की और मातृभाषा को न छोड़ने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि भाषा संस्कृति और आत्म-सम्मान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अधिकारियों को राज्य में हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन करने का निर्देश दिया ताकि हिंदी के साहित्यिक और सांस्कृतिक विस्तार को बढ़ावा मिल सके।

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिंदी दिवस समारोह में भाग लिया और हिंदी भाषा में योगदान देने वालों को सम्मानित किया। दिल्ली के मेयर प्रवेश वाही ने हिंदी की भूमिका को भारत की विविधता को जोड़ने में महत्वपूर्ण बताया।

राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित हुई ईडी की पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' प्रेट्र के अनुसार, ईडी की हिंदी पत्रिका 'प्रवर्तन संदेश' को हिंदी दिवस के अवसर पर 2025-26 के लिए राजभाषा कीर्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार और नित्यानंद राय ने मुंबई में आयोजित सम्मेलन के दौरान यह पुरस्कार प्रदान किया। यह पुरस्कार गृह मंत्रालय के आधिकारिक भाषा विभाग द्वारा दिया जाता है। 'प्रवर्तन संदेश' केंद्रीय एजेंसी की इन-हाउस हिंदी पत्रिका है।