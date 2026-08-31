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कल से बढ़ने वाले हैं दूध के दाम, किस राज्य में कितने रुपये की होगी बढ़ोतरी? चेक कर लीजिए लिस्ट

By Digital Desk Edited By: Naveen Kumar
Updated: Mon, 31 Aug 2026 03:49 PM (IST)

तमिलनाडु में मुख्यमंत्री विजय ने पशुपालकों के लिए दूध खरीद मूल्य में ₹6 की बढ़ोतरी कर ₹44 प्रति लीटर किया, ...और पढ़ें

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डिजिटल डेस्क, चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने राज्य के पशुपालकों को बड़ी राहत देते हुए दूध की खरीद कीमत में एक बार फिर 6 रुपये की बढ़ोतरी कर इसे ₹44 प्रति लीटर करने की घोषणा की है।

तमिलनाडु विधानसभा में नियम 110 के तहत की गई इस स्वतः संज्ञान घोषणा का मुख्य उद्देश्य चारे और उत्पादन लागत में हो रही बढ़ोतरी के बीच दुग्ध उत्पादकों को संबल प्रदान करना है।

महज 12 दिनों के भीतर सरकार द्वारा की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है, जिसके बाद अब राज्य में दूध की खरीद कीमतों में कुल ₹6 प्रति लीटर का इजाफा हो चुका है। इस ऐतिहासिक फैसले से राज्य के 3.16 लाख से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा।

सेमीकंडक्टर पार्क और बिजली परियोजनाओं की सौगात

मुख्यमंत्री विजय ने कांचीपुरम जिले के मदुरमंगलम में एक नया सेमीकंडक्टर पार्क स्थापित करने की भी घोषणा की है। इसके अलावा, चेन्नई में बिजली कटौती की समस्या से निपटने और विद्युत आपूर्ति को मजबूत करने के लिए ₹1762 करोड़ की लागत से एक नया इलेक्ट्रिसिटी कॉरिडोर तैयार किया जाएगा।

साथ ही, राज्य में बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ₹1550 करोड़ की एक अन्य बिजली कॉरिडोर परियोजना भी शुरू की जाएगी।

मुंबई में त्योहारी सीजन से पहले दूध की कीमतों में भारी उछाल

दूसरी ओर, आगामी त्योहारी सीजन से ठीक पहले मुंबई में आम जनता के बजट पर बड़ा असर पड़ने वाला है। बॉम्बे मिल्क प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने थोक दूध की कीमतों में ₹9 प्रति लीटर की भारी बढ़ोतरी की घोषणा की है। 1 सितंबर 2026 से मुंबई और इसके आसपास के महानगरीय सप्लाई नेटवर्क में थोक दूध के दाम ₹93 प्रति लीटर से बढ़कर ₹102 प्रति लीटर हो जाएंगे।

एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित दरें अगले छह महीनों यानी 28 फरवरी 2027 तक लागू रहेंगी। हाल के वर्षों में यह किसी एक चरण में की गई सबसे बड़ी मूल्य वृद्धि में से एक है।

थोक दरों में इस तेजी का सीधा असर शहर की स्थानीय बेकरियों, मिठाई की दुकानों और भोजनालयों पर पड़ेगा, जिससे दही, पनीर और त्योहारी मिठाइयों जैसी रोजमर्रा की डेयरी वस्तुओं के दाम भी बढ़ने तय हैं।

स्वास्थ्य और मेडिकल शिक्षा क्षेत्र में बड़े निवेश

इससे पहले अगस्त महीने में भी तमिलनाडु सरकार ने नियम 110 के तहत स्वास्थ्य, मेडिकल शिक्षा और बीमा क्षेत्र के लिए कई अहम घोषणाएं की थीं। सरकार ने सरकारी मेडिकल कॉलेजों में छात्रों के प्रवेश की क्षमता बढ़ाने के लिए ₹351 करोड़ मंजूर किए थे।

इसके तहत कुल 6,098 अतिरिक्त सीटें सृजित की जाएंगी, जिनमें 660 बीएससी नर्सिंग सीटें, नर्सिंग कॉलेजों व स्कूलों में 1,925 सीटें, 12 पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में 2,778 सीटें और मेडिकल पाठ्यक्रमों में 735 सीटें शामिल हैं।

सरकार ने पहले दूध खरीद प्रोत्साहन राशि को भी ₹3 से बढ़ाकर ₹5 प्रति लीटर करने का फैसला किया था, जिससे सरकारी खजाने पर सालाना ₹360 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा।