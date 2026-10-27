क्या है माइक्रोसॉफ्ट का VEO ऑफर, भारतीय कर्मचारियों पर कितना असर; 60 हजार लोगों को नौकरी छोड़ने पर क्या मिलेगा?

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माइक्रोसॉफ्ट ने चार देशों के कर्मचारियों के लिए एक विशेष ऑफर निकाला है। इस ऑफर के तहत करीब 60,000 कर्मचारी अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ सकते हैं। ये संख्या माइक्रोसॉफ्ट के वैश्विक कर्मचारियों की एक चौथाई से भी ज्यादा है।

माइक्रोसॉफ्ट एक टेक्नोलॉजी कंपनी है। कंपनी का यह कदम लागत कम करने और AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) में किए जा रहे भारी निवेश के लिए फंड जुटाने की कोशिशों का हिस्सा है। क्या है माइक्रोसॉफ्ट का 'वॉलंटरी एग्जिट ऑफर' (VEO)? माइक्रोसॉफ्ट ने 'वॉलंटरी एग्जिट ऑफर' (VEO) को सोमवार को अपने कर्मचारियों को भेजा। पात्र कर्मचारियों को कुछ ही घंटों में ईमेल के जरिए पूरी जानकारी मिल गई। चीफ पीपल ऑफिसर एमी कोलमैन ने कर्मचारियों को भेजे एक मेमो में कहा कि जो लोग माइक्रोसॉफ्ट के बाहर अपना भविष्य देख रहे हैं, उनके लिए यह एक अच्छा मौका है कि वे अभी जरूरी मदद के साथ कंपनी छोड़ सकें।

कंपनी के इस ऑफर के तहत पात्र कर्मचारी वित्तीय सहायता और करियर-प्लानिंग संसाधनों के साथ स्वेच्छा से कंपनी छोड़ सकते हैं। भारत समेत चार देशों के लिए ये ऑफर माइक्रोसॉफ्ट का कंपनी छोड़ने वाला यह ऑफर चार देशों में उपलब्ध है- भारत, कनाडा, यूके और अमेरिका। इस देशों में शामिल टीमों के लेवल 70 और उससे नीचे के स्तर के कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।

हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ने यह नहीं बताया है कि भारत में कितने कर्मचारी इसके लिए पात्र हैं। यह ऑफर अलग-अलग टीमों पर निर्भर करता है। ऑफर में कौन शामिल और कौन नहीं? रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र ने बताया कि पात्र कर्मचारियों में वे लोग शामिल हो सकते हैं जो AI एक्सपीरियंस, कोपायलट (Copilot), फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स, एक्सबॉक्स (Xbox) और विंडोज + डिवाइसेस (Windows + Devices) जैसे विभागों में काम कर रहे हैं।

सूत्र ने एजेंसी को बताया कि मार्केटिंग, कमर्शियल बिजनेस और सिक्योरिटी यूनिट्स इस ऑफर का हिस्सा नहीं होंगे। कंपनी छोड़ने पर मिलेंगे कितने पैसे? माइक्रोसॉफ्ट ने VEO के तहत कंपनी छोड़ने पर कर्मचारियों को दी जाने वाली वाली राशि का खुलासा नहीं किया है। लेकिन देखा जाए तो इस साल की शुरुआत में भी अमेरिका में कर्मचारियों के लिए 'वॉलंटरी रिटायरमेंट प्रोग्राम' लाया गया था।