माइक्रोसॉफ्ट का साइबर क्राइम पर बड़ा एक्शन, चीन से चल रहे 3 स्कैम स्टोर बंद; निशाने पर थीं दुनिया की 75 हजार कंपनियां

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। इंटरनेशनल साइबर क्राइम के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाइयों में से एक में माइक्रोसॉफ्ट और हेल्थ इंफॉर्मेशन शेयरिंग एंड एनालिसिस सेंटर ने चीन से संचालित होने वाले तीन प्रमुख साइबर क्राइम स्टोर के ऑनलाइन नेटवर्क को जब्त कर लिया है।

अमेरिकी अदालत के आदेश के बाद YAM Store, CoGUI और Iron Man नामक इन नेटवर्कों के बुनियादी ढांचे को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। 75 हजार संगठनों को बनाया निशाना इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर हो रही फिशिंग और ऑनलाइन वित्तीय धोखाधड़ी पर लगाम लगाना है। इन तीन नेटवर्कों के जरिए दुनिया भर के 150 से अधिक देशों में 75,000 से ज्यादा सरकारी, निजी, स्वास्थ्य सेवा और बैंकिंग संगठनों को निशाना बनाया गया था।

जनवरी से लेकर अब तक इन नेटवर्कों से 1 अरब से अधिक हानिकारक संदेश भेजे गए, जिनमें से 75 करोड़ से अधिक फर्जी संदेश केवल माइक्रोसॉफ्ट उपयोगकर्ताओं को भेजे गए थे। जापान की शिकायत से हुआ भंडाफोड़ इस पूरे मामले की जांच 2025 के अंत में शुरू हुई थी। जापान की नेशनल पुलिस एजेंसी ने माइक्रोसॉफ्ट को देश में फिशिंग हमलों में अचानक बढ़ोतरी के बारे में अलर्ट किया था। इसके बाद जांच का दायरा बढ़ा और कई देशों की एजेंसियां तथा साइबर सुरक्षा कंपनियां इस अभियान में शामिल हो गईं।

इसके बाद अमेरिकी सीक्रेट सर्विस, जापान साइबरक्राइम कंट्रोल सेंटर, क्लाउडफ्लेयर और ओरेकल जैसी दिग्गज सुरक्षा कंपनियों ने मिलकर जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि ये नेटवर्क एक ई-कॉमर्स स्टोर की तरह काम कर रहे थे, जहां अपराधी रेडीमेड फिशिंग किट, फर्जी वेबसाइट्स और चुराए गए अकाउंट खरीदकर वित्तीय धोखाधड़ी करते थे। फर्जी वेबसाइट्स से चुराते थे डेटा CoGUI और Iron Man जैसे नेटवर्क असली बैंक, अस्पताल, पुलिस विभाग और सरकारी एजेंसियों की हूबहू नकल करके फर्जी वेबसाइट और लालच देने वाले संदेश बनाते थे। अमेरिका में ट्रैफिक जुर्माना और पार्किंग चालान के नाम पर लोगों से क्रेडेंशियल और बैंक कार्ड विवरण चुराए जाते थे। भुगतान के लिए ये अपराधी अलीपे, वीचैट पे और टेदर जैसी क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करते थे। 20 हजार अकाउंट बंद, 1 लाख डोमेन ब्लॉक अमेरिकी अदालत के आदेश के बाद कार्रवाई करते हुए माइक्रोसॉफ्ट ने YAM Store से सीधे जुड़े 20,000 से अधिक अकाउंट निष्क्रिय कर दिए हैं और धोखाधड़ी में इस्तेमाल हुए 1 लाख से ज्यादा संदिग्ध डोमेन पर सक्रिय ब्लॉक लगा दिए हैं।