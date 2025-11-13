Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक की जानकारी खंगाल रही महू पुलिस, कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का है जवाद

    By Jeet Kumar Edited By: Jeet Kumar
    Updated: Thu, 13 Nov 2025 01:26 AM (IST)

    सफेदपोश आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए फरीदबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्ट अलफलाह के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को पुलिस तलाश रही है। जवाद सिद्दीकी ने करीब ढाई दशक पहले महू में रहते हुए करीब ढाई दशक पहले अल-फलाह ट्रस्ट बनाया था और चिट फंड कंपनी चलाया करता था। 

    prefferd source google
    Hero Image

    अल फलाह यूनिवर्सिटी के मालिक की जानकारी खंगाल रही महू पुलिस (सांकेतिक तस्वीर)

    जेएनएन, महू (इंदौर)। सफेदपोश आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद चर्चा में आए फरीदबाद स्थित अल फलाह विश्वविद्यालय के ट्रस्ट अल फलाह के संस्थापक जवाद अहमद सिद्दीकी को पुलिस तलाश रही है।

    जवाद सिद्दीकी ने करीब ढाई दशक पहले महू में रहते हुए करीब ढाई दशक पहले अल-फलाह ट्रस्ट बनाया था और चिट फंड कंपनी चलाया करता था। पता लगा है कि जवाब धोखाधड़ी के आरोप लगने के बाद परिवार सहित फरार हो गया।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    इसके कुछ समय बाद उसने फरीदाबाद में अल फलाह विश्वविद्यालय की स्थापना की। महू के एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी ने बताया कि जवाद के परिवार के बारे में महू नगर में स्थानीय कायस्थ मोहल्ले व आसपास के क्षेत्र में पूछताछ की गई, पर अब तक कोई जानकारी नहीं मिली है। उसके महू और आसपास के लोगों से संपर्क तलाशे जा रहे हैं।

    कायस्थ मोहल्ले में उसका घर था, जो बहुत पहले बेच चुका है। पता चला है कि जवाद ने इंदौर में लंबे समय तक शिक्षण कार्य किया था।

    उसके एक पूर्व विद्यार्थी ने बताया कि जवाद ने इंदौर के प्रतिष्ठित गोविंदराम सेकसरिया इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी एंड साइंस से इंजीनियरिंग की थी।

    वह कट्टर धार्मिक प्रवृत्ति का था। इससे पहले महू के क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल राजेश्वर विद्यालय से 11वीं तक पढ़ाई की। सिविल सर्विसेज परीक्षा में तीन बार इंटरव्यू तक का सफर तय किया।