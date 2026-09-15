केरलम: वीडी सतीशन के AI डांस वीडियो पर केंद्र का एक्शन, मेटा ने भारत में रोक लगाई

पीटीआई, तिरुअनंतपुरम। मेटा ने केरलम के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन के केरलम राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ डांस करते हुए एक वायरल एआइ-जनित वीडियो की भारत में पहुंच को सीमित कर दिया है।

वीडियो के निर्माताओं ने सोमवार को बताया कि यह वीडियो 'आइकावाला' नामक इंस्टाग्राम पेज पर गुरुवार को पोस्ट किया गया था। पेज के संचालक के अनुसार रविवार तक 1.78 करोड़ व्यूज प्राप्त कर चुका था।

सतीशन ने हाल में केरल हाई कोर्ट के आयोजित कार्यक्रम में इस वीडियो का उल्लेख करते हुए कहा कि वह इसे देखकर उत्साहित थे। यह वीडियो सतीशन को केरलम राज्य विद्युत बोर्ड के अधिकारियों के साथ डांस करते हुए दिखाता है और इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाया गया है।