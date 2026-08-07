Deepfake और बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट को कैसे रोकेंगे? Meta ने सरकार को दी जानकारी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। सरकार ने शुक्रवार को मेटा के साथ तकनीकी स्तर पर बातचीत की। इस दौरान कंपनी ने विस्तार से बताया कि वह डीपफेक, बच्चों के शोषण से जुड़े कंटेंट और बिना लेबल वाली सिंथेटिक (एआइ से बनी) जानकारी को लेकर सरकार की चिंताओं को कैसे दूर करेगी।

सूत्रों ने बताया कि सरकार ने कंपनी से कुछ खास कदम उठाने और उनके नतीजों की जानकारी देने को कहा है। बातचीत का तीसरा दिन तकनीकी मुद्दों पर केंद्रित रहा। कैसे डीपफेक वीडियो हटाएगा Meta? मेटा ने बताया कि उसके सिस्टम कैसे काम करते हैं और डीपफेक, बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट और बाट अकाउंट्स को लेकर सरकार की चिंताओं को दूर करने की उसकी क्या योजना है।

सरकारी सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने सरकार से कहा कि उसके पास इन समस्याओं से निपटने के उपाय हैं और उसने विस्तार से बताया कि उन्हें कैसे लागू किया जा सकता है। चर्चा के मुख्य मुद्दों में से एक यह था कि एआइ से बने नुकसानदायक कंटेंट को फ्लैग (चिह्नित) किए जाने के बाद भी उनका दोबारा दिखना, लगातार फैलना और वायरल होना जारी रहता है। सरकार ने मेटा से सवाल किया कि आइटी नियमों के तहत सिंथेटिक कंटेंट की पहचान और उस पर लेबल लगाना जरूरी होने के बावजूद, बिना लेबल वाले एआइ जनरेटेड वीडियो उसके प्लेटफॉर्म पर क्यों दिखते रहते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फेसबुक पोस्ट पर अस्थायी रोक लगाने के मामले में सरकार के समन के बाद, मेटा की ग्लोबल टीम ने बुधवार और गुरुवार को मंत्री वैष्णव और आइटी सेक्रेटरी एस. कृष्णन से मुलाकात की थी।

सरकारी अधिकारियों ने बताया कि गुरुवार को मेटा टीम को केंद्र के सवालों का सामना करना पड़ा। उनसे पूछा गया कि क्या वे भारतीय कानूनों का पालन कर रहे हैं, एल्गोरिदम से जुड़े मुद्दों और संवैधानिक व कानूनी जरूरतों को पूरा करने के लिए सुरक्षा उपायों के बारे में भी सवाल किए गए।