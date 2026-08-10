नई मुसीबत में Meta के सीईओ जुकरबर्ग, समुद्र में फंसी नाव की मदद न करने का लगा आरोप

डिजिटल डेस्क, न्यूयार्क। मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग की एक याट समुद्र में मदद काल को अनसुना करने पर घिर गई है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि जुकरबर्ग की 'लांचपैड' नामक याट के चालक दल ने अलास्का तट के पास मुसीबत में फंसी एक नौका से मदद के लिए आई काल पर ध्यान नहीं दिया।

जुकरबर्ग पर मदद न करने का आरोप जबकि समीप के एक अन्य जहाज ने आगे बढ़कर मदद की। हालांकि, जुकरबर्ग के एक प्रवक्ता ने सफाई में कहा कि याट के चालक दल ने रेडियो काल को सुना नहीं और जब उस पर ध्यान गया तो उस समय तक नजदीकी जहाज मदद कर चुका था।

अलास्का बीकन की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना पिछले सप्ताह उस समय हुई, जब नौका ने अमेरिकी तटरक्षक के माध्यम से मदद की मांग की। नौका का ईंधन खत्म हो गया था, जिस पर एक परिवार सवार था। इस पर वाइल्डरनेस लीगेसी नामक छोटा क्रूज मदद को सामने आया।

चालक दल ने नहीं सुनी कॉल वह नौका को खींचकर दक्षिण-पूर्व अलास्का में फैरागुट खाड़ी में ले गया और उसमें ईंधन भरा गया। हालांकि, जब नौका ने मदद की मांग की थ, उस समय जुकरबर्ग की याट समीप थी और उसने इस काल का जवाब नहीं दिया।

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