    सेल्फी की होड़ से परेशान होकर स्टेडियम से निकल गए थे मेसी, पूर्व फुटबॉलर ने किया खुलासा

    By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 10:30 PM (IST)

    अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी के एक पूर्व फुटबॉलर ने खुलासा किया कि मेसी सेल्फी की होड़ से परेशान होकर स्टेडियम से निकल गए थे। प्रशंसकों की ...और पढ़ें

    Hero Image

    अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी। (एएनआई)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता : अर्जेंटीना के दिग्गज फुटबॉलर लियोन मेसी उनके साथ सेल्फी लेने को मची होड़ से परेशान होकर साल्ट लेक स्टेडियम से निकल गए थे। घटना के वक्त ग्राउंड पर मौजूद पूर्व फुटबॉलरों ने यह राजफाश किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पूर्व फुटबॉलर लालकमल भौमिक ने बताया-'शुरू में सब ठीक था। मेसी ने जब स्टेडियम में प्रवेश किया, तब वे काफी अच्छे मूड में थे। हंस रहे थे और उन्होंने हम सभी से हाथ मिलाया। वे सबको ऑटोग्राफ भी दे रहे थे, लेकिन जब अचानक बहुत से लोग मैदान में घुस आए और उनके साथ सेल्फी लेनी शुरू कर दी तो वे असहज महसूस करने लगे। उनका मूड बदलने लगा। इसके बाद सबकुछ नियंत्रण के बाहर चला गया।

    मेसी के मैनेजर व सुरक्षा टीम भी इस अव्यवस्था से क्षुब्ध हो गई। साथी खिलाड़ी लुइस सुआरेज व रोड्रिगो डी पाल ने भी असंतोष जताया। इसके बाद सभी स्टेडियम से निकलकर अपनी कार में जाकर बैठ गए और फिर ग्राउंड में आने से इन्कार कर दिया। काफी मनाए जाने पर भी वे नहीं माने।

    वहीं पूर्व फुटबॉलर रहीम नबी ने कहा-'बहुत से लोग मेसी, सुआरेज व डी पाल के काफी करीब आकर खड़े हो गए थे, जिससे वे असुरक्षित महसूस करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने अपने सुरक्षाकर्मियों से बातचीत की और फिर स्टेडियम से निकल गए।

    पूर्व फुटबॉलर संग्राम मुखर्जी ने कहा कि मेसी को इतने लोगों ने घेर रखा था कि वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों का दावा है कि भीड़ में डी पाल के शरीर पर किसी की कोहनी तो किसी के नाखून से खरोंच लग गया था।

    कार्यक्रम की नहीं दिखी कोई तैयारी

    इवेंट मैनेजमेंट से जुड़े लोगों ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम को देखकर लगा कि इसकी तनिक भी तैयारी नहीं की गई थी। आयोजकों का राज्य प्रशासन व खेल विभाग से कोई समन्वय ही नजर नही आया। कार्यक्रम के इवेंट मैनेजमेट का दायित्व प्राप्त संस्था के एक अधिकारी ने बताया कि उन्हें कार्यक्रम के लिए मात्र 15 सोफा व साउंड सिस्टम देने को कहा गया था।

    मैदान में 'अतिरिक्त वीवीआइपी' के प्रवेश पर लगनी चाहिए थी रोक : बाइचुंग

    भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान बाइचुंग भूटिया ने कहा कि साल्टलेक स्टेडियम में जो हुआ, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आयोजकों को मैदान में 'अतिरिक्त वीवीआइपी के प्रवेश पर रोक लगानी चाहिए थी। वहीं पूर्व फुटबॉलर सुब्रत भट्टाचार्य ने कहा कि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम था। आयोजकों को इसकी बहुत अच्छे से तैयारी करनी चाहिए थी।