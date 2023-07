पैक्सों को मजबूत बनाने के लिए दिल्ली में 14 जुलाई को होगा मेगा कान्क्लेव, देश भर के FPO सदस्य होंगे शामिल

प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली में 14 जुलाई को मेगा सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें विशेषज्ञों के साथ ही देश भर के एफपीओ सदस्य शामिल होंगे। उद्घाटन गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। मेगा कान्क्लेव का आयोजन सहकारिता मंत्रालय की मदद से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा किया जा रहा है।

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली: प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के माध्यम से मजबूत करने की तैयारी है। इसके लिए दिल्ली में 14 जुलाई को मेगा सम्मेलन का आयोजन होगा। इसमें विशेषज्ञों के साथ ही देश भर के एफपीओ सदस्य शामिल होंगे। उद्घाटन गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह करेंगे। पैक्सों को मजबूत बनाने की कवायद इस मेगा कान्क्लेव का आयोजन सहकारिता मंत्रालय की मदद से राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) द्वारा किया जा रहा है। एफपीओ कृषि परिवर्तन के प्रमुख वाहकों में से एक है। यह किसानों को संसाधन जुटाने और उपज बेचने के लिए सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने में समर्थ बनाता है। 1100 नए एफपीओ बनाने का फैसला सहकारिता के साथ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने 1100 नए एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। इन्हें बढ़ावा देने के लिए एनसीडीसी को अतिरिक्त ब्लाक आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक एफपीओ को 33 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। इससे छोटे और सीमांत किसानों को फायदा होगा। साथ ही क्लस्टर आधारित व्यापार संगठनों (सीबीबीओ) को प्रति एफपीओ 25 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। देश के करीब 13 करोड़ किसान पैक्सों से जुड़े हैं। इनमें अधिकतर छोटे एवं सीमांत हैं।

