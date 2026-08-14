'पीओके में हिंसा की चिंता करे नॉर्वे', विदेश मंत्रालय की दो टूक; पाकिस्तान को भी दिखाया आईना

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे के इस्लामाबाद में दिए गए बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। जायसवाल ने साफ कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है।

उन्होंने जोर दिया कि अगर किसी को किसी मुद्दे पर चिंता करनी चाहिए तो वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में फिलहाल चल रही हिंसा और मानवाधिकार उल्लंघनों को लेकर होनी चाहिए। जायसवाल ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय का ध्यान पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को दिए जा रहे लगातार समर्थन की ओर भी आकर्षित किया।

पाक दौरे पर गए थे नॉर्वे के विदेश मंत्री भारत की यह पारंपरिक नीति है कि वह कश्मीर के मुद्दे पर किसी तीसरे देश के साथ स्वीकार नहीं करता क्योंकि वह इसे अपना आंतरिक मामला मानता है। नॉर्वे के विदेश मंत्री एस्पेन बार्थ ईडे 13-14 अगस्त को पाकिस्तान के दौरे पर थे। यह किसी नॉर्वेजियन विदेश मंत्री का एक दशक बाद पहला पाकिस्तान दौरा था।

इस्लामाबाद में पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री इशाक डार के साथ संयुक्त प्रेस वार्ता में ईडे ने कहा था कि उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। नार्वे के विदेश मंत्री ने कहा था कि, मैंने अन्य क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कश्मीर मुद्दे से लेकर अफगानिस्तान तक शामिल हैं।

पाकिस्तान की तरफ से डार ने कश्मीर को लंबे समय से अनसुलझा अंतरराष्ट्रीय विवाद बताते हुए ब्रीफिंग दी थी। वैसे ईडे ने कश्मीर पर अलग से कोई बयान नहीं दिया था लेकिन भारत ने इस पर प्रतिक्रिया जता कर यूरोपीय देशों को यह साफ संदेश दिया है कि वह इस बारे में कितना संवेदनशील है। कुछ महीने पहले पोलैंड के विदेश मंत्री ने भी इस्लामाबाद में ऐसा ही बयान दिया था, जिस पर भारत ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी।

इटली के साथ रिश्ते और मजबूत करेंगे: जायसवाल एमईए प्रवक्ता रंधीर जायसवाल से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की तरफ से आयोजित सम्मेलन में इटली की पीएम जार्जियो मेलोनी को लेकर की गई तथाकथित टिप्पणी पर भी सवाल पूछा गया था जिसका उन्होंने बहुत ही सधा हुआ जवाब दिया।