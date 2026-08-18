'दुनिया मानती है भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती', ट्रंप की तारीफ पर विदेश मंत्रालय का जवाब
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारत का हवाला देकर सख्त मतदाता पहचान नियमों की वकालत पर विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी है।
HighLights
ट्रंप ने अमेरिकी मतदाता नियमों के लिए भारत का हवाला दिया।
विदेश मंत्रालय ने भारतीय चुनाव प्रणाली की मजबूती पर जोर दिया।
भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता विश्व स्तर पर स्थापित है।
नई दिल्ली, एएनआई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप की ओर से भारत का हवाला देते हुए अमेरिका में सख्त मतदाता पहचान नियमों पर जोर देने के बाद विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि भारतीय चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती दुनियाभर में एक स्थापित तथ्य है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब अमेरिकी राष्ट्रपति की टिप्पणी पर सवाल किया गया तो उन्होंने कोई सीधी टिप्पणी नहीं की।
उन्होंने कहा, इन टिप्पणियों पर मेरी कोई खास टिप्पणी नहीं है। हालांकि, मैं यह कह सकता हूं कि भारत की चुनाव प्रणाली की विश्वसनीयता और मजबूती दुनियाभर में एक स्थापित तथ्य है।
सिर्फ अमेरिकी नागरिक की कर सकेंगे वोट
ट्रंप ने भारत का हवाला देते हुए 'सेव अमेरिका एक्ट' पारित कराने की जरूरत पर बल दिया है। व्हाइट हाउस के अनुसार, इस कानून का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि संघीय चुनावों में सिर्फ अमेरिकी नागरिक ही शामिल हों।
प्रस्तावित कानून के तहत मतदाताओं को संघीय चुनाव में मतदान के लिए पंजीकरण कराने से पहले अपनी नागरिकता के सुबूत के साथ-साथ वैध पहचान-पत्र भी देना होगा। इसमें मेल-इन बैलेट (डाक से वोटिंग) पर भी पाबंदियां लगाने का प्रस्ताव है। इन्हें सिर्फ बीमारी, विकलांगता, सैन्य सेवा या यात्रा जैसे मामलों में ही इस्तेमाल करने की इजाजत होगी।
व्हाइट हाउस ने कहा कि यह एक्ट राज्यों को मतदाता सूचियों से गैर-नागरिकों के नाम हटाने का निर्देश देगा। व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चुनाव प्रक्रियाओं की तुलना दूसरे देशों से भी की और तर्क दिया कि चुनाव से जुड़ी बुनियादी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने के मामले में अमेरिका दूसरे देशों से पीछे है।
साथ ही कहा कि भारत और ब्राजील में मतदाता की पहचान को बायोमेट्रिक डाटाबेस से जोड़ा जाता है, जबकि अमेरिका में नागरिकता के लिए अधिकतर स्व-प्रमाणन पर ही भरोसा किया जाता है।
गौरतलब है कि इस कानून को पास कराने के लिए विधेयक 29 जनवरी को पेश किया गया था। रिपब्लिकन के बहुमत वाले हाउस आफ रिप्रेजेंटिव ने फरवरी में संशोधित कानून को 218-213 वोटों से पास किया था।