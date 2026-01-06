'मुंबई का मेयर वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा', BMC चुनाव से पहले शाइना एनसी का बड़ा बयान 

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। शिवसेना प्रवक्ता शाइना एनसी ने सोमवार को कहा कि मुंबई का महापौर वंदे मातरम बोलने वाला मराठी मानुष होगा। उन्होंने कहा कि महायुति की राजनीति मुंबई पहले के सिद्धांत पर आधारित है। महायुति का महापौर वही होगा, जो शहर से प्रेम करता हो और उसके विकास की कामना करता हो तथा वह एक मराठी मानुष भी हो।

महायुति में भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की राकांपा शामिल हैं। हालांकि, अजीत पवार के नेतृत्व वाली राकांपा बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) चुनाव अलग से लड़ रही है। विपक्ष पर लगाया नफरत की राजनीति करने का आरोप शिवसेना की प्रवक्ता ने विपक्ष पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया। मुंबई में चुनाव के नजदीक आने के साथ ही अगले महापौर को लेकर बहस और भी तीखी होती जा रही है।