केरल के अष्टमुड़ी झील में आधी रात लगी भीषण आग, 10 नावें जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोल्लम जिले में रविवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। अष्टमुड़ी झील में खड़ी करीब 10 फिशिंग नावें अचानक लगी आग में पूरी तरह जल गईं। पुलिस और स्थानीय लोग समय पर पहुंचकर आग को फैलने से रोकने में जुट गए।
आधी रात के बाद दिखी आग
यह घटना कुरिपुझा इलाके में हुई, जो अंचलूमूड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है। पुलिस के अनुसार, आग रात में अचानक दिखाई दी और पास-पास खड़ी नावें जल्दी ही आग की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग को आगे बढ़ने से रोका।
पुलिस ने बताया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि करीब 10 नावें पूरी तरह नष्ट हो गई हैं। हालांकि आग लगने की असली वजह अभी साफ नहीं है, लेकिन गैस सिलेंडर फटने की आशंका जताई जा रही है। अच्छी बात यह रही कि इस हादसे में किसी के घायल होने या किसी जान की हानि की खबर नहीं है।
कोई जानमाल की हानि नहीं
पुलिस ने कहा कि जांच जारी है और आग लगने के सही कारण का पता लगाया जा रहा है। हादसे में सिर्फ संपत्ति का नुकसान हुआ है, कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ है।
