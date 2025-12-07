केरल के अष्टमुड़ी झील में आधी रात लगी भीषण आग, 10 नावें जलकर खाक

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केरल के कोल्लम जिले में रविवार तड़के एक बड़ा हादसा हो गया। अष्टमुड़ी झील में खड़ी करीब 10 फिशिंग नावें अचानक लगी आग में पूरी तरह जल गईं। पुलिस और स्थानीय लोग समय पर पहुंचकर आग को फैलने से रोकने में जुट गए।

आधी रात के बाद दिखी आग यह घटना कुरिपुझा इलाके में हुई, जो अंचलूमूड पुलिस स्टेशन क्षेत्र में आता है। पुलिस के अनुसार, आग रात में अचानक दिखाई दी और पास-पास खड़ी नावें जल्दी ही आग की चपेट में आ गईं। स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। फायर फोर्स ने काफी मशक्कत के बाद आग को आगे बढ़ने से रोका।