मदुरै में बड़ा हादसा: मीनाक्षी मंदिर के पास सिनेमा हॉल में लगी भीषण आग, काबू पाने में जुटे दमकलकर्मी

डिजिटल डेस्क, मदुरै। मदुरै के प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर के पास स्थित परित्यक्त सेंट्रल थिएटर में शुक्रवार शाम को भीषण आग लग गई। मंदिर के पश्चिमी गोपुरम के करीब मासी वीथि पर स्थित यह पुराना थिएटर कई सालों से बंद पड़ा है और वर्तमान में गोदाम के रूप में इस्तेमाल हो रहा था।

स्थानीय रिपोर्ट्स के अनुसार शाम को थिएटर परिसर में अचानक आग भड़क उठी, जो तेजी से फैल गई। इमारत के कुछ हिस्से लपटों में घिर गए और घना धुआं आसपास की गलियों में फैल गया, जिससे मंदिर क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

सूचना मिलते ही पांच से अधिक फायर स्टेशनों से दमकल गाड़ियां और कर्मी मौके पर पहुंचे। फायर फाइटर्स घने धुएं और तेजी से फैलती लपटों से जूझते हुए आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। आसपास की इमारतों में आग फैलने से रोकने के लिए भी प्रयास जारी हैं।

अभी तक किसी हताहत की कोई सूचना नहीं मिली है। नुकसान का पूरा आकलन अभी बाकी है। थिएटर के अंदर रखे सामानों के जलने से आग की तीव्रता बढ़ी हो सकती है। आग का सटीक कारण चाहे शॉर्ट सर्किट हो, आकस्मिक चिंगारी या कोई अन्य वजह जांच के बाद ही पता चल सकेगा।