मोस्ट वॉन्टेड माओवादी बारसे देवा ने किया सरेंडर, बरामद हुई इजराइल और अमेरिकन कोल्ट राइफल

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। माओवादी आंदोलन के सबसे हिंसक दल पीएलजीए-एक के प्रमुख बारसे देवा उर्फ सुक्का ने शनिवार को तेलंगाना में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया। उसने अपने 21 साथियों के साथ मिलकर 48 हथियार सौंपे, जिनमें आधुनिक टावोर राइफल, कोल्ट आटोमैटिक राइफल, एके-47, इंसास और सेल्फ लोडिंग राइफल शामिल हैं। टावोर राइफल, जिसे बारसे देवा स्वयं रखता था। इजराइल द्वारा विकसित एक आधुनिक राइफल है।

माओवादियों तक कैसे पहुंचे ये हथियार? पुलिस ने समर्पण के दौरान कोल्ट असटोमैटिक राइफल भी जब्त की, जो अमेरिका में निर्मित 5.56 मिमी नाटो कैलिबर का स्वत: आग्नेयास्त्र है। इसकी तेज फायर रेट और लंबी रेंज इसे भारी युद्ध इकाइयों के लिए उपयुक्त बनाती है। यह स्पष्ट नहीं है कि ये हथियार माओवादियों तक कैसे पहुंचे, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि माओवादी इन्हें जवानों से मुठभेड़ों में लूटकर अपने पास लाए थे।