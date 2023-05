तिरुवनंतपुरम, एजेंसी। केरल के मलप्पुरम जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया। दरअसल, मलप्पुरम जिले के तनूर के पास एक नाव के पलटने की वजह से कम से कम 18 लोगों की मौत हो गई। जिसके तत्काल बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया।

पिनराई विजयन सरकार में मंत्री वी अब्दुल रहमान ने कहा कि मलप्पुरम जिले में नाव पलटने से मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई है। हालांकि, बाद में मलप्पुरम एसपी का बयान सामने आया। जिसमें उन्होंने बताया कि मरने वालों की संख्या बढ़कर 18 हो गई।

बता दें कि समाचार एजेंसी एएनआई ने एक वीडियो साझा करते हुए हादसे की जानकारी दी। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है।

Malappuram, Kerala | Six people died after a tourist boat capsized near Tanur in Malappuram district of Kerala. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/gPi0u2HuIi

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नाव पलटने की घटना पर दुख जताया। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए सहायता राशि की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के 2-2 लाख रुपये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से मुहैया कराई जाएगी।

Pained by the loss of lives due to the boat mishap in Malappuram, Kerala. Condolences to the bereaved families. An ex-gratia of Rs. 2 lakh from PMNRF would be provided to the next of kin of each deceased: PM @narendramodi