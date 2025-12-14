'मांझी सरकार' की प्रतिनिधि गीता मुर्मु गिरफ्तार, SIR के खिलाफ आदिवादियों को भड़काने का मामला

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। SIR में बाधा डालने के मामला में तथाकथित 'समाजवाद अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार'के प्रतिनिधि और उड़ीसा की निवासी गीता मुर्मु को गिरफ्तार किया गया है। बांकुड़ा जिला के बारिकुल थाना क्षेत्र से पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया है।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, उड़ीसा से आई 'समाजवाद अंतरराष्ट्रीय मांझी सरकार' की प्रतिनिधि गीता मुर्मु ने आदिवासियों के सामने दावा किया था कि आदिवासी भारत के कानून के अधीन में नहीं है और उन्हें

भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है।

SIR फॉर्म भरने से इनकार गीता मुर्मु की बातों में आकर विभिन्न जगहों के कई आदिवासी ने मांझी सरकार में शामिल होने की बात कह कर SIR फार्म भरने से इनकार कर दिया था। पुरुलिया के बांदोवान थाना क्षेत्र के निवासी कुछ आदिवासी परिवार के लोगों ने भी पहले SIR फॉर्म को भरने की बात कही थी, प्रशासन के लोगों को समझाने के बाद बांदोवान में रहने वाले लोगों ने यह फॉर्म भर दिया था, लेकिन बांकुड़ा जिला के रानीबांध ब्लाक में 10 गांव के कुल 130 आदिवासियों ने SIR फॉर्म भरने से इनकार कर दिया था।

पुलिस के समझाने पर भरा फॉर्म स्थानीय प्रशासन ने काफी कोशिश करने के बाद 66 लोगों को छोड़कर बाकी सभी लोगों ने SIR फॉर्म भरा और इसे बी एल ओ के पास जमा किया गया था। पिछले शुक्रवार को बांकुड़ा जिला के रानीबांध क्षेत्र के मुचिकाटा गांव से गीता मुर्मु पुलिस के कहने पर बांकुड़ा जिला के बारिकुल थाना में अपने संगठन के साथियों के साथ बातचीत करने गई थीं।

गीता मुर्मु गिरफ्तार वो शुक्रवार शाम को थाना से बाहर निकाल कर मुचिकाटा गांव में लौट गईं और वहां से उड़ीसा की ओर रवाना हो गईं, लेकिन बीच सड़क में पुरुलिया जिले के बांदोवान थाना के पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बांकुड़ा जिला पुलिस ने SIR के खिलाफ आदिवासी लोगों को भड़काने के मामला में उड़ीसा से एक व्यक्ति एवं बांकुड़ा जिले के बारिकुल थाना क्षेत्र के निवासी एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था।