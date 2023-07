Manipur Women Video: मैं इसमें नहीं जाना चाहता... इस्तीफे को लेकर मणिपुर CM बीरेन सिंह का सामने आया बयान

इम्फाल, पीटीआइ। मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच बीते तीन महीनों से हिंसा जारी है। हिंसक घटनाओं के बीच बीते बुधवार को मणिपुर की दो महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न का एक भयावह वीडियो सामने आया है।

इस वीडियो पर जमकर राजनीति हो रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस सहित कई विपक्षी दलों ने इस घटना पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। वहीं, भाजपा का कहना है कि विपक्षी दल इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं।

बता दें कि कुकी जनजातीय समुदाय की दो महिलाओं को बिना कपड़ों के रास्तों पर चलवाया गया। हिंसा के दौरान आरोपियों ने दोनों को पकड़ लिया था। यह घटना 4 मई को घटी है। वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर सरकार ने इस मामले से जुड़े अपराधियों पर कार्रवाई भी की।

गुरुवार को पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के जरिए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है । इस आरोपी का नाम हुइरेम हेरोदास मेइतेई है, जो पेची अवांग लीकाई का रहने वाला है और उसकी उम्र 32 साल है। इसके अलावा, पुलिस ने 32 वर्षीय हुईरेम हेरादास सिंह को गिरफ्तार किया। इस घटना से जुड़े चार आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

राज्य की प्रतिष्ठा हुई धूमिल: सीएम एन बीरेन सिंह

मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के लोग महिलाओं को अपनी मां के समान मानते हैं। इस घटना ने राज्य की प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया है। राज्यभर में सरकार ने इस घटना की कड़ी निंदा कर रही है।

बीरेन सिंह ने कहा कि लोग मांग कर रहे हैं कि दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। उन्होंने गुरुवार को कहा था कि वह सुनिश्चित करेंगे कि सभी अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिसमें मौत की सजा की संभावना पर भी विचार किया जाए।

मणिपुर में घट रही हिंसक घटनाओं को लेकर विपक्षी दल लगातार सीएम बीरेन सिंह से इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। जब इस्तीफे को लेकर सीएम बीरेन सिंह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा," मैं इसमें नहीं जाना चाहता। मेरा काम राज्य में शांति लाना है। हर समाज में बदमाश हैं लेकिन हम उन्हें नहीं छोड़ेंगे।"

#WATCH | Manipur CM N Biren Singh says, "People are protesting across the state regarding the incident and demanding the strictest punishment for the accused. Accused number one, who was arrested earlier, his house was burnt by women yesterday. Manipur society is against crime… pic.twitter.com/cLRohAUbvf— ANI (@ANI) July 21, 2023