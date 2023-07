Manipur: 'अशांति फैलाने के लिए अपने नेताओं को मणिपुर भेज रही कांग्रेस', अनुराग ठाकुर ने विपक्ष को घेरा

नई दिल्ली, एजेंसी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने मणिपुर हिंसा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राज्य में हिंसा बढ़ाने की कोशिश की है। पिछले 10 दिनों से राज्य में शांति बनी हुई है और कई लोगों ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। दरअसल, केंद्रीय मंत्री हिमाचल प्रदेश के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने पहुंचे हैं।

अनुराग ठाकुर ने मणिपुर हिंसा को लेकर मीडिया के सामने कहा कि मणिपुर में पिछले 10 दिनों में कोई भी अप्रिय घटना नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को वहां भेज कर फिर से अशांति फैलाने का काम कर रही है, जो निंदनीय है।

#WATCH | "There is peace in Manipur for the last ten days," said Union Minister Anurag Thakur yesterday. pic.twitter.com/qqFloS2NYk