मणिपुर में सामान्य हो रहे हालात, देखें कैसे सेना की सुरक्षा में लोगों तक पहुंच रहे राशन और ईंधन से भरे ट्रक

नई दिल्ली, एजेंसी। Manipur Violence मणिपुर में कई दिनों तक चली हिंसा के बाद अब हालात सामान्य होने लगे हैं। हिंसा के चलते जरूरी चीजों की आपूर्ति करने वाले ट्रकों को सीमा के बाहर ही रुकना पड़ रहा था, जिससे लोगों के पास जरूरत का समान तक नहीं पहुंच पा रहा था। अब हालात सुधरने के बाद लोगों के पास खाद्य सामग्री पहुंचना शुरू हो गई है।

मणिपुर में हालात सुधरने के बाद 16 और 17 मई को लगभग 100 वाहनों को स्थानांतरित किया गया। सुरक्षा बल सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए प्रतिबद्धता से लगी हुई है और NH 37 पर वाहनों की आवाजाही की शुरुआत मणिपुर में सामान्य स्थिति की ओर ले जा रही है।

#WATCH | "Together for Peace in Manipur". Movement of vehicles on NH-37 commenced from 15th May. The same ensured beefing up of essential supplies, levels of which were gradually dwindling. Indian Army & Assam Rifles are committed to safe move-through troops on the ground &… pic.twitter.com/dG3P8ZJGxA