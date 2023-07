Manipur Violence: दो नियमों के बीच अटकी संसद में मणिपुर की चर्चा, आखिर क्या है नियम 267 और 176 के बीच अंतर

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। Manipur Violence। पिछले तीन महीनों से मणिपुर में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच हिंसा जारी है। हिंसा में सैंकड़ों लोगों की जान चली गई है। पिछले कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसे देखकर मानवता शर्मसार हो चुकी है। कुकी (Kuki) समुदाय की दो महिलाओं को बिना कपड़ों के रास्तों पर चलवाया गया।

इस घटना ने देशभर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वहीं, गुरुवार से संसद के मानसून सत्र की शुरुआत हो गई। हालांकि, पिछले दो दिनों से मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले को लेकर संसद के दोनों सदनों (राज्यसभा और लोकसभा) में सरकार और विपक्ष आमने-सामने खड़ी है।

शुक्रवार को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत गंभीर है। उन्होंने कहा कि इस घटना पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। विपक्षी पार्टियों की केंद्र सरकार से मांग की है कि राज्य में एम बीरेन सिंह की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए।

नियम 267 के तहत चर्चा चाहती विपक्ष

मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार को लेकर दोनों सदनों में विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की। गुरुवार को राज्यसभा में विपक्षी दलों ने राज्यसभा के सभापति से अनुरोध किया कि संसद के नियम 267 के तहत इस मुद्दे पर चर्चा की जाए।

लेकिन, केंद्र सरकार का मानना है कि इस मामले पर चर्चा करने के लिए नियम 176 ही सही है। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुरुवार को कहा था,'हमने संसद के नियम 267 के तहत भी संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए नोटिस जारी की है।

आखिर संसद के इन दो नियमों में इतना क्या अंतर है, जिसकी वजह से सरकार और विपक्ष के बीच तकरार बढ़ चुकी है। इन दो नियमों को जानने से पहले यह जान लें कि साल 1990 से 2016 के बीच 11 बार ऐसे हालात बने जब विभिन्न चर्चाओं के लिए राज्यसभा नियम 267 का इस्तेमाल किया गया।

आखिरी बार साल 2016 में तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी ने 'मुद्रा के विमुद्रीकरण' (Demonetisation) पर इस नियम के तहत संसद में बहस करने की अनुमति दी थी।

सरल तरीके से समझें नियम

राज्यसभा नियम 267 (Rules of Procedure and Conduct of Business in the Council of States)

के मुताबिक, सभापति की सहमति से सदन में पूर्व निर्धारित कामकाज या एजेंडे को रोककर किसी एक खास मुद्दे पर चर्चा और उस मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछा जा सकता है। नियम लागू होने के बाद सिर्फ एक खास मुद्दे पर ही बहस हो सकती है।

मान लीजिए कि अगर राज्यसभा में मणिपुर में महिलाओं के साथ हुए दुर्व्यवहार के मामले पर राज्यसभा सभापति ने नियम 267 लागू किया गया तो सिर्फ इसी मुद्दे पर दिनभर सरकार और विपक्ष को चर्चा करनी की इजाजत होगी।

राज्यसभा नियम पुस्तिका के अनुसार, कोई भी संसद सदस्य, सभापति के समक्ष किसी मुद्दे पर इस नियम के तहत चर्चा करने का प्रस्ताव रख सकते हैं। सभापति की सहमति होने पर संसद के समक्ष सभी सूचिबद्ध एजेंडे को निलंबित किया जाएगा।

क्या है नियम 176 की कहानी

अब सवाल है कि आखिर राज्यसभा नियम 176 क्या है? दरअसल, इस नियम के जरिए किसी भी खास मुद्दे पर कुछ समय के लिए यानी अल्पकालिक चर्चा की जा सकती है। सभापति द्वारा अगर किसी मुद्दे को राज्यसभा नियम 176 के तहत चर्चा करने की अनुमति दी जाती है तो ढाई घंटे तक उस विशेष मुद्दे पर चर्चा हो सकती है।

इस नियम को पारित कराने के लिए सदन के किसी भी सदस्य को एक नोटिस सदन को देनी पड़ती है, जिसमें यह बताया गया हो कि आखिर क्यों इस विषय पर नियम 176 के तहत चर्चा की जाए। इसके बाद नोटिस पर कम से कम दो अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर हो, जो इस नियम के जरिए मुद्दे पर चर्चा कराने पर सहमत हों।

इन नेताओं के मुताबिक, नियम 267 के जरिए हो चर्चा

मणिपुर हिंसा को लेकर राज्यसभा नियम 267 के तहत चर्चा कराने के लिए कांग्रेस के सांसद मल्लिकार्जुन खरेगे, प्रमोद तिवारी, रंजीत रंजन, सैयद नसीर हुसैन, इमरान प्रतापगढ़ी के साथ-साथ शिवसेना (यूबीटी) की प्रियंका चतुर्वेदी, तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के डेरेक ओ'ब्रायन, आम आदमी पार्टी (एएपी) के संजय सिंह, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) के तिरुचि शिवा, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) के मनोज झा, सीपीएम के एलाराम करीम और सीपीआई के बिनॉय विश्वम ने चर्चा के लिए सदन को नोटिस दिया है।

केंद्र सरकार ने क्या कहा?

वहीं, संसदीय कार्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि विपक्ष जानबूझकर मणिपुर पर चर्चा नहीं चाहता है। उन्होंने कहा,"वे (विपक्षी दल) बार-बार अपना रुख बदल रहे हैं और नियमों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इस मुद्दे पर देश के गृह मंत् अमित शाह भी जवाब देंगे।''

मानसून सत्र की शुरुआत से पहले मणिपुर हिंसा को लेकर पीएम मोदी ने कहा, "मैं देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। मणिपुर की बेटियों के साथ जो हुआ उसे कभी माफ नहीं किया जा सकता।"